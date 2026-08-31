Zweden tekent miljardencontract voor aankoop Franse fregatten

STOCKHOLM (ANP/BLOOMBERG) - Zweden koopt vier fregatten van de Franse Naval Group, voor 4,3 miljard euro. Maandag werd tijdens een ceremonie in Stockholm het koopcontract ondertekend, in bijzijn van de Zweedse premier Ulf Kristersson en de Franse president Emmanuel Macron.

Het eerste schip moet in 2030 worden geleverd. "De fregatten zijn een belangrijke investering in de Zweedse maritieme veiligheid voor de komende decennia", zei Kristersson.

Frankrijk en Zweden zijn bezig hun banden op het gebied van defensie aan te halen. De twee landen dringen aan op grotere Europese militaire zelfredzaamheid, aangejaagd door de Russische dreiging en twijfels over de Amerikaanse veiligheidsgaranties voor Europa.