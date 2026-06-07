ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zwembad: chloor doet veel, maar lang niet alles.

Samenleving
door Dirk Kruin
zondag, 07 juni 2026 om 6:06
190997380_m
Met de eerste warme dagen op komst duiken miljoenen Europeanen straks weer het zwembad in. Maar hoe hygiënisch is dat verkoelende blauw eigenlijk? Een Amerikaanse immunologe trok deze zomer in PBS News een nuchtere conclusie: chloor doet veel, maar lang niet alles.
Volgens een rapport van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention registreerden de VS tussen 2015 en 2019 meer dan tweehonderd uitbraken die te herleiden waren naar openbare zwembaden en waterparken, met ruim 3.600 zieken. De klachten varieerden van huidirritatie en zwemmersoor tot stevige darminfecties. Eerder onderzoek van de CDC vond zelfs in 58 procent van de geteste poolfilters sporen van E. coli, een directe indicator van fecale verontreiniging.
De grootste boosdoener is Cryptosporidium, een parasiet met een taaie schil die tot tien dagen in chloorwater overleeft, schrijft hoogleraar biomedische wetenschappen Lisa Cuchara. Een Nederlandse studie vond de parasiet of de verwante Giardia in 11,8 procent van geanalyseerde filtermonsters uit binnenbaden. Het RIVM waarschuwt dat de parasiet resistent is tegen chloor en alleen via filtratie, UV of ozon te verwijderen valt.
Wie denkt dat een sterke chloorlucht juist een teken van schoon water is, zit ernaast. Die geur ontstaat als chloor reageert met zweet en urine — en juist die chlooramines kunnen ogen en luchtwegen irriteren. Canadees onderzoek schatte dat in één bad van 830.000 liter zo'n 75 liter urine zat.
De remedie is opvallend simpel: vóór het zwemmen een minuut douchen, niet zwemmen met diarree of een open wondje, en water buiten de mond houden. Want het echte gevaar in het zwembad zwemt niet rond — het zit naast je op de rand.

Lees ook

Alleen met dit broekje mag je Frans zwembad in. Campings sturen gasten in boxershorts het water uitAlleen met dit broekje mag je Frans zwembad in. Campings sturen gasten in boxershorts het water uit
Zoveel urine zit er in het zwembadZoveel urine zit er in het zwembad
In dit zwembad mag je niet zwemmen als je ongesteld bentIn dit zwembad mag je niet zwemmen als je ongesteld bent
loading

POPULAIR NIEUWS

242356615_m

Dit is hoe je je brein tien jaar jonger kan maken

188371889_m

Draag jij een smartwatch? Waarom je dat beter niet kunt doen

Scherm­afbeelding 2026-06-06 om 06.30.31

Wall Street krijgt de grootste tik van het jaar — is dit het begin van de ommekeer?

ANP-555644280

Pogačar tegen Vingegaard: waarom de Tour van 2026 een totaal ander gevecht wordt

78999b30-60f6-11f1-bb63-4f1168d17ecf

Twee miljard tegen negentig miljoen: waarom Swift en Kelce zonder huwelijkscontract niet aan het altaar zouden moeten verschijnen

182049652_m

Wie contant afrekent, geeft minder geld uit

Loading