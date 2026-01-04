ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zwitserland heeft tot dusver 24 doden van brand geïdentificeerd

Samenleving
door anp
zondag, 04 januari 2026 om 10:35
anp040126061 1
ZÜRICH (ANP/AFP/RTR) - De Zwitserse autoriteiten hebben nog zestien omgekomen slachtoffers van de brand op oudejaarsavond in Crans-Montana geïdentificeerd. Daarmee komt het totaal op 24 geïdentificeerde doden. Bij de brand in een café in de wintersportplaats kwamen veertig mensen om het leven en raakten er meer dan honderd veelal zeer ernstig gewond.
De politie heeft zondag bekendgemaakt dat er nog tien Zwitsers zijn geïdentificeerd en daarnaast twee mensen uit Italië, een uit Roemenië, een uit Frankrijk, een uit Turkije en een persoon met zowel de Italiaanse nationaliteit als die van de Verenigde Arabische Emiraten.
Uit de eerste bevindingen van het onderzoek bleek dat de brand waarschijnlijk is veroorzaakt door zogenoemde ijsfonteinen, een soort sterretjes die op champagneflessen zaten. Die kwamen volgens getuigen te dicht bij het plafond, dat snel vlam vatte. Justitie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht en veiligheidsmaatregelen in de uitspanning.
loading

POPULAIR NIEUWS

licensed-image

Vergis je niet: ex-buschauffeur was een slecht mens

gandr-collage

Mannen let op: 20 manieren waarop vrouwen flirten die jullie nooit opmerken.

173283076_m

Wat helpt écht tegen een blaasontsteking?

ANP-49906129

Waarom Daan Rot weer Daan de Launay heet

anp030126116 1

Ook TUI vliegt voorlopig niet naar Curaçao, Aruba en Bonaire

5f2bc69234f531133b7cce4039ad9a6ec11c80c6

Date-moe? Experts delen tips om vol te houden

Loading