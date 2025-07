Afslankpillen zijn soms gevaarlijk: vorig jaar meer vergiftigingen met afslankmedicatie

Het aantal vergiftigingen met bepaalde afslankmedicatie is vorig jaar toegenomen, meldt het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). In 2023 kwamen 41 meldingen binnen, terwijl dat aantal in 2024 steeg naar 75 meldingen.

De gebruikers kregen last van buikpijn, misselijkheid en overgeven. Het UMC Utrecht, waar het centrum is gevestigd, spreekt van een sterke toename. De meldingen gaan over diabetesmedicatie die ook wordt ingezet tegen obesitas, zoals het veelbesproken Ozempic.

In een deel van de gevallen van vergiftiging had iemand het middel zonder recept van een arts gekoch t, bijvoorbeeld via een illegale apotheek of via kennissen. Intensivist-toxicoloog Dylan de Lange van het NVIC waarschuwt dat dit altijd risicovol is. "Je weet niet precies wat je krijgt, of het wel veilig is, wat de dosering is en of de medicatie wel geschikt is voor jou."

Artsen hoeven een vergiftiging niet te melden bij het NVIC, maar kunnen dit doen als ze advies willen.