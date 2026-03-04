Heeft Trump überhaupt een strategie?

Hoeveel “strategie” is er al uitgevoerd?

Volgens analyses van BBC en Amerikaanse denktanks is een aanzienlijk deel van de ultraconservatieve agenda inmiddels feitelijk beleid. Strengere grenscontroles, het terugdringen van onafhankelijke toezichthouders en het politiseren van de top van justitie en veiligheidsdiensten zijn geen losse incidenten, maar onderdelen van een samenhangende operatie.De mythe van de strategieloze president is daarmee vooral comfortabel voor wie niet onder ogen wil zien hoe doelgericht hij het systeem ombouwt.