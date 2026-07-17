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Hoe de wachtwoordmanager van het Kremlin Nederland binnendrong

social media
door Pieter Immerzeel
vrijdag, 17 juli 2026 om 7:08
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Een in Spanje gevestigde wachtwoordmanager genaamd Passwork die gebruikt wordt door Europese overheidsinstanties en universiteiten heeft zijn Russische oorsprong én banden met Russische veiligheidsdiensten verdoezeld. Dat meldt Investico. Cybersecurityexperts zijn bezorgd: "Het is onverstandig zo'n partij de digitale sleutels van je huis te geven."
Softwarebedrijf Passwork verkoopt een 'wachtwoordkluis' waarin medewerkers van bedrijven hun wachtwoorden kunnen opslaan. De software was onder andere in gebruik bij een grote beheerder van Nederlandse zonneparken Novar, RTV Noord, een Frans havenbedrijf en bij Ierse overheidsinstanties. Dat blijkt uit onderzoek van het journalistencollectief OCCRP, in samenwerking met onder meer Investico, NU.nl, De Groene Amsterdammer, Le Monde en De Tijd. Die bedrijven vormen het topje van de ijsberg. Passwork levert software voor intern gebruik, en is daarom in de meeste gevallen niet van buitenaf te traceren.
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