Curving is de nieuwe plaag in online dating – en dit kun je ertegen doen

Net wanneer je dacht dat ghosting het ergste was wat je kon overkomen in de wereld van online dating , blijkt het nóg irritanter te kunnen. Maak kennis met curving: een fenomeen dat veel singles al hebben meegemaakt, maar nog niet bij naam kennen.

Wat is curving precies?

met een boog uit de weg. Bij De naam zegt het al: iemand gaat je. Bij curving heb je wél contact met iemand, maar net niet genoeg om er écht iets van te maken. Gesprekken lopen, maar ze blijven oppervlakkig. Het draait vooral om de ander: vragen terug krijg je nauwelijks en berichten zijn vaak kort en ongeïnteresseerd.

Het echte ontwijken begint zodra je voorstelt om af te spreken. Er is altijd wel een excuus: druk op het werk, te moe, andere plannen, slecht moment. Die smoesjes blijven zich steeds herhalen. Het voelt alsof de ander alleen behoefte heeft aan aandacht of een digitale gesprekspartner, maar niet aan jou in het echt.

Waarom is curving erger dan ghosting?

Bij ghosting is de pijn eenmalig: iemand verdwijnt en je weet waar je aan toe bent. Bij curving word je juist keer op keer teleurgesteld. De ander blijft wel contact houden en jij maakt je hopend op, terwijl een échte ontmoeting nooit gaat plaatsvinden. Het slachtoffer wordt als het ware de marionette van iemands ego.

Zo herken je een curver:

Curvers sturen typisch korte berichtjes, tonen weinig oprechte interesse en praten vooral over zichzelf. Ze willen wél contact, maar uitsluitend via het scherm. Zodra een afspraak ter sprake komt, zijn ze ongrijpbaar.

De harde waarheid

Als iemand geen tijd of moeite in je wil steken, zegt dat eigenlijk al genoeg. Iemand die je écht leuk vindt, wil je ook zien. Punt. Online daten blijft ingewikkeld – maar naast curvers en ghosters lopen er genoeg mensen rond die wél serieus zijn. Je moet ze alleen net tegenkomen.

Curving in cijfers