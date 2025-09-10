Zo lees je verwijderde WhatsApp-berichten van anderen terug

Iedereen kent het: je ziet dat je gesprekspartner een berichtje stuurde, maar het meteen weer verwijderde. Een gevoel van nieuwsgierigheid maakt zich van je meester: wat stond er nou? Officieel zegt WhatsApp dat weg = weg, maar in de praktijk zijn er slimme omwegen.

Op Android kun je gebruikmaken van de 'historie meldingen'. In veel toestellen is die standaard aan te zetten via de instellingen. Zodra je dat doet, zie je niet alleen meldingen van apps, maar ook de originele WhatsApp-berichten die binnenkwamen; zelfs als ze daarna verwijderd zijn.

Apps

Daarnaast bestaan er apps in de Play Store die berichten extern opslaan. Bekende voorbeelden zijn WAMR en WhatsRemoved+. Die vangen de berichten op zodra ze binnenkomen en bewaren een kopie. Ook verwijderde foto's kunnen zo worden teruggehaald. Nadeel: ze vragen toegang tot persoonlijke data en mogelijk krijg je ook advertenties om je oren. Wees dus voorzichtig.

Apple Watch

Op iOS ligt het ingewikkelder. Apple schermt meldingen strakker af, waardoor externe apps niet zomaar berichten kunnen opslaan. Alleen met een gekoppelde Apple Watch is het raak: verwijderde berichten blijven vaak wél zichtbaar in de Watch-notificaties.

Spraakberichten of foto’s zijn lastiger terug te halen, omdat die niet altijd volledig in de notificatie staan. Bovendien moet je deze trucjes vooraf hebben ingesteld: een bericht dat al verdwenen is, krijg je meestal niet meer terug.

Kortom: WhatsApp mag doen alsof verwijderen definitief is, maar met een beetje voorbereiding kun je vaak tóch achterhalen wat je eigenlijk niet had mogen lezen.

Stappenplan

Op Android

1. Ga naar Instellingen > Meldingen > geavanceerde instellingen > historie meldingen en zet deze aan.

2. Zie je “Dit bericht is verwijderd” in WhatsApp? Check je notificatiegeschiedenis: vaak staat daar nog de originele tekst.

3. Wil je het uitgebreider? Installeer een app als WAMR of WhatsRemoved+. Die slaan inkomende berichten op, ook als de ander ze wist.

Let op: deze apps vragen vaak veel rechten en tonen advertenties. Gebruik ze met beleid.

Op iPhone

1. Apple laat externe apps dit niet doen, dus notificatiegeschiedenis werkt hier niet.

2. Heb je een Apple Watch gekoppeld? Dan blijven verwijderde WhatsApp-berichten vaak nog zichtbaar in je Watch-notificaties.

3. Geen Watch? Dan is er helaas geen makkelijke truc: weg = weg.