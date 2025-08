Aanvoerder Brinkman weet dat hockeyers niets aan komt waaien

AMSTELVEEN (ANP) - De hockeyers willen opnieuw bewijzen dat ze de beste van Europa zijn. De olympisch kampioen begint deze maand als titelverdediger aan het EK in Mönchengladbach. "We moeten heel hard werken om de concurrentie voor te blijven, als je dat überhaupt al mag zeggen", kijkt aanvoerder Thierry Brinkman vooruit. "Er komt je in het internationaal hockey niets, maar dan ook helemaal niets aanwaaien."

Voor Oranje is het na het grote succes op de Olympische Spelen in Parijs vorig jaar het eerste eindtoernooi waar de hockeyers weer willen pieken. "We moesten tegen elkaar uitspreken dat we nog beter willen. Dat moest nu misschien van iets verder komen, maar dat is iets wat we aan het ervaren zijn", zegt hij over de fysieke en mentale voorbereiding op het EK.

Brinkman heeft daar als aanvoerder ook een rol in. "Uiteindelijk moet je elkaar daarin meenemen, elkaar peilen om te vragen en in te schatten waar iedereen zit."

Ambitie

Persoonlijk heeft hij er ook mee moeten omgaan. De 30-jarige hockeyer verruilde na negen jaar Bloemendaal voor Den Bosch, waarmee hij in zijn eerste seizoen de halve finales van de play-offs om het kampioenschap bereikte. "Het is ook de kunst om jezelf op een gegeven moment niet te veel vragen meer te stellen, maar gewoon te focussen op de kleine dingen. Toewerken naar iets nieuws. Daarmee kom je denk ik in een betere mindset dan als je het groot maakt."

De ambitie is er volgens Brinkman nog voldoende, bij hem en zijn teamgenoten. "We zijn hongerig om een periode lang dominant te zijn. Je kunt één keer succes hebben, maar het vasthouden is nog veel moeilijker."

Hoogst haalbare

Het EK winnen is volgens Brinkman het hoogst haalbare dit jaar. "Dus dan moet je dat nastreven", zegt hij. "Het WK van volgend jaar is de stip aan de horizon. Deels in eigen land, deels in België, dat is iets om voor te trainen. Dat willen we echt heel graag winnen." Oranje won de wereldtitel voor het laatst in 1998, bij het WK in eigen land. "Maar voorbereiden voor een WK of Olympische Spelen begint niet het jaar daarvoor, maar eigenlijk al veel eerder."

Het EK hockey is van 8 tot en met 17 augustus. Oranje speelt in de groepsfase tegen Spanje, België en Oostenrijk.