Groenewoud is trots op zilver na mislukte start WK allround

HEERENVEEN (ANP) - Marijke Groenewoud was er trots op dat ze na een mislukte 500 meter van zaterdag toch nog naar zilver was gereden op het WK allround. "Ik kwam voor goud, maar als je na de eerste 500 meter al zo'n achterstand hebt, wordt het lastig. Uiteindelijk ben ik hartstikke trots op die zilveren medaille", zei Groenewoud.

De 27-jarige schaatsster baalde aanvankelijk flink van haar eerste afstand. "Mijn coaches Arjan en Jillert zeiden juist dat ik trots moest zijn dat ik was teruggekomen en drie goede afstanden heb gereden", zei ze over haar coaches Arjan Samplonius en Jillert Anema. "Dat is zo, maar het was jammer dat het meteen al misging."

Groenewoud legde met 6.52,55 de lat hoog voor Ragne Wiklund, maar de Noorse was met 6.52,03 nog iets sneller en greep haar eerste wereldtitel. "Ik weet dat Ragne een goede 5 kilometer kan rijden. Ik wilde een goede tijd neerzetten, zodat zij er nog van schrok. Maar zij reed een stabiel toernooi, dus respect voor de winnaar."