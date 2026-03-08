ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Groenewoud is trots op zilver na mislukte start WK allround

Sport
door anp
zondag, 08 maart 2026 om 17:14
anp080326120 1
HEERENVEEN (ANP) - Marijke Groenewoud was er trots op dat ze na een mislukte 500 meter van zaterdag toch nog naar zilver was gereden op het WK allround. "Ik kwam voor goud, maar als je na de eerste 500 meter al zo'n achterstand hebt, wordt het lastig. Uiteindelijk ben ik hartstikke trots op die zilveren medaille", zei Groenewoud.
De 27-jarige schaatsster baalde aanvankelijk flink van haar eerste afstand. "Mijn coaches Arjan en Jillert zeiden juist dat ik trots moest zijn dat ik was teruggekomen en drie goede afstanden heb gereden", zei ze over haar coaches Arjan Samplonius en Jillert Anema. "Dat is zo, maar het was jammer dat het meteen al misging."
Groenewoud legde met 6.52,55 de lat hoog voor Ragne Wiklund, maar de Noorse was met 6.52,03 nog iets sneller en greep haar eerste wereldtitel. "Ik weet dat Ragne een goede 5 kilometer kan rijden. Ik wilde een goede tijd neerzetten, zodat zij er nog van schrok. Maar zij reed een stabiel toernooi, dus respect voor de winnaar."
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2017 09 17 om 075108

Aan je poep valt te zien of je gaat afvallen

Generated_chart__beleggen_vs_cash_dikker

Wat je als belegger nú moet doen

bafkreifdmh3lq55wzgbgcfg7ma3sk5uhnk4gfcouyrrur5loag6if65fju

Deze 70 kinderen zijn allemaal dood. Vermoord

1444x920_elisa-pilarski

Nederlandse pitbull verscheurt zwangere vrouw: eigenaar staat terecht voor doodslag

188731303_m

Wat is de nieuwe norm van 'darmgezondheid'? En wat heb jij daar aan?

anp070326146 1

Trump: Iran viel zelf meisjesschool aan

Loading