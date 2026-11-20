LAS VEGAS (ANP) - Kimi Antonelli, de wereldkampioen in de Formule 1, moet komende zondag vijf plaatsen naar achteren in de startopstelling bij de Grote Prijs van Las Vegas. De Italiaan van Mercedes krijgt die gridstraf voor het vervangen van zijn verbrandingsmotor.

Het is de zesde motorwissel voor Antonelli, waarmee hij opnieuw het toegestane quotum van vier exemplaren per seizoen overschrijdt. De Italiaan, die vorige maand bij de GP van Mexico zijn eerste wereldtitel veroverde, kreeg zijn eerste gridstraf voor een motorwissel bij de Grote Prijs van Italië. Tijdens zijn thuisrace in Monza knokte de 20-jarige Italiaan zich terug van de negentiende plaats naar de kop van de wedstrijd en boekte hij zijn zevende zege.

Eerder was al bekend dat de Australiër Oscar Piastri (McLaren) en de Spanjaard Carlos Sainz (Williams) tien plaatsen worden teruggezet. De Brit Oliver Bearman in de Haas moet ook tien plaatsen naar achteren. De Canadees Lance Stroll start helemaal achteraan met zijn Aston Martin.