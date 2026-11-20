Overal op het Europese vasteland hebben weggebruikers een broertje dood aan lieden die traag op de linkerbaan aan het rijden zijn en de doorstroming zodoende aan het blokkeren zijn. Je kunt daar ook een boete voor krijgen, maar de Italiaanse regering wil nog een stapje verder gaan.

Ze gaan een boete introduceren voor weggebruikers die trager dan 100 km/u gaan op de linkerbaan, op wegen met drie of meer rijstroken. Het nieuwe verkeerswetboek krijgt een minimumsnelheid van 100 km/u, al geldt die niet op elke weg en voorlopig nog nergens.

De boete: €40, mogelijk oplopend tot €160

De regel staat in artikel 50 van het ontwerp voor een nieuwe Codice della strada, het Italiaanse verkeerswetboek dat de wet uit 1992 moet vervangen. De Italiaanse ministerraad keurde het ontwerp op 13 oktober voorlopig goed. AD schreef er op 6 november over, op basis van het Duitse Focus.

Over de hoogte van de boete zijn de Italiaanse vakmedia het niet eens. Quattroruote en de juridische site Brocardi noemen €40. AlVolante, Motori Magazine en het Duitse Auto Bild houden het op €40 tot €160, afhankelijk van de ernst en de verkeerssituatie. Het definitieve bedrag hangt af van de wettekst.

Nederland heeft geen minimum, maar beboet linksrijders zwaarder

Een vaste minimumsnelheid op de snelweg kennen Nederland en Duitsland niet. “Een minimumsnelheid is er niet”, schrijft de ANWB. Op de Nederlandse snelweg mag je alleen rijden met een voertuig dat minstens 60 km/u kan en mag. Zonder reden links blijven hangen kost hier wel flink.

Land Minimumsnelheid op de snelweg Boete voor links blijven of te traag rijden Italië (plan) 100 km/u, alleen op de linkerbaan van wegen met drie of meer rijstroken €40, mogelijk tot €160 Nederland geen; je voertuig moet minstens 60 km/u kunnen en mogen €280 voor onnodig links rijden (2026) Duitsland geen; je voertuig moet harder dan 60 km/u kunnen €80 voor hardnekkig links blijven, €20 voor onnodig langzaam rijden

Bronnen tabel: ontwerp Codice della strada volgens Quattroruote en Motori Magazine, ANWB, Auto Bild. Bedragen per overtreding, per bestuurder.

Alleen op snelwegen met drie rijstroken

De minimumsnelheid geldt alleen voor de rijstrook direct naast de middenberm. En alleen op autosnelwegen en grote autowegen buiten de bebouwde kom met minstens drie rijstroken per richting, waar verkeer in parallelle rijen mag rijden. Op een snelweg met twee rijstroken en op de rechterstroken komt er geen minimum.

Langzamer mag wel:

waar borden een lagere snelheid aangeven, ook tijdelijke borden bij werkzaamheden;

bij druk verkeer, files en ongelukken;

bij zware regen, dichte mist of ander slecht weer.

Haal je de 100 niet, dan hoor je op de meest rechtse vrije rijstrook, schrijft Motori Magazine. Dat is nu al de regel: rijd je daar niet, dan riskeer je in Italië €42 tot €173 boete, meldt QuiFinanza. De huidige wet verbiedt ook om zo langzaam te rijden dat je het verkeer hindert, maar noemt geen getal.

Onbetaalde boetes moet je straks ter plekke afrekenen

Voor Nederlandse automobilisten zit er nog een regel in het ontwerp die meer pijn kan doen. Heeft een buitenlandse bestuurder een Italiaanse verkeersboete openstaan, dan moet hij die bij een controle ter plekke betalen, tot vijf jaar na de overtreding. Dat geldt ook als op dat moment iemand anders in de auto rijdt, meldt Racing.nl.

Italiaanse boetes kunnen nu al op je deurmat in Nederland belanden, schrijft de ANWB. Wat te hard rijden in je vakantieland kost , verschilt per land flink.

De Raad van State trapt op de rem

Het ontwerp is een wetsdecreet: de regering schrijft de wet op basis van een machtiging van het parlement. Parlementaire commissies, regio’s en de Italiaanse Raad van State geven eerst advies.

Die Raad van State schortte op 3 november zijn advies op, meldt Smartworld . Het adviesorgaan mist de adviezen van het overleg tussen rijk, regio’s en gemeenten en van de privacytoezichthouder. Ook wil het uitleg over onder meer de boetetabellen voor te hard rijden. De regering moet de stukken uiterlijk 25 november aanleveren, waarna de Raad twintig dagen heeft.

Het parlement moet uiterlijk 12 januari reageren en de regering wil de nieuwe code voor 13 maart 2027 definitief vaststellen. Volgens Italiaanse vakmedia gaan de regels op 1 januari 2028 in. Op de linkerbaan geldt tot die tijd de oude code: rechts houden en het verkeer niet ophouden.

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