Antonelli slaagt in missie: Italië terug aan top Formule 1

SHANGHAI (ANP) - Kimi Antonelli behaalde in zijn 26e Formule 1-race zijn eerste overwinning. De 19-jarige Italiaan won de Grote Prijs van China en werd na Max Verstappen de jongste winnaar ooit. "Ik ben sprakeloos en kan wel huilen. Ik heb zoveel te danken aan mijn team. Mercedes heeft me geholpen om mijn droom te verwezenlijken", zei Antonelli kort na afloop in het flashinterview. "Ik wilde heel graag Italië terug aan de top brengen en dat is gelukt."

Antonelli startte als jongste ooit van poleposition op het circuit van Shanghai. Lewis Hamilton wist hem heel even van de koppositie te verdringen, maar de Italiaan herstelde snel zijn leidende positie en reed soeverein naar de zege. "Ik kreeg wel bijna een hartaanval toen ik me tegen het einde van de race verremde, maar het liep goed af. Het was een heerlijke race."