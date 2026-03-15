Antonelli slaagt in missie: Italië terug aan top Formule 1

door anp
zondag, 15 maart 2026 om 11:02
SHANGHAI (ANP) - Kimi Antonelli behaalde in zijn 26e Formule 1-race zijn eerste overwinning. De 19-jarige Italiaan won de Grote Prijs van China en werd na Max Verstappen de jongste winnaar ooit. "Ik ben sprakeloos en kan wel huilen. Ik heb zoveel te danken aan mijn team. Mercedes heeft me geholpen om mijn droom te verwezenlijken", zei Antonelli kort na afloop in het flashinterview. "Ik wilde heel graag Italië terug aan de top brengen en dat is gelukt."
Antonelli startte als jongste ooit van poleposition op het circuit van Shanghai. Lewis Hamilton wist hem heel even van de koppositie te verdringen, maar de Italiaan herstelde snel zijn leidende positie en reed soeverein naar de zege. "Ik kreeg wel bijna een hartaanval toen ik me tegen het einde van de race verremde, maar het liep goed af. Het was een heerlijke race."
POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2456666579

Je kunt ook een sociale burnout krijgen van familie en vrienden

150988847_m

Waarom Gen Z zo ongelukkig is, terwijl het leven makkelijker is dan ooit

185768245_m

In deze landen slapen mensen het slechtst

229934009_m

Tientallen kandidaten voor de gemeenteraad hebben een strafblad

anp-545084878-69b021e11806e

Fajah Lourens gaat zichzelf nog veel verder laten verbouwen

52786282_m

Poetin is de enige winnaar

