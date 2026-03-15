Bunschoten-Vos en Kampschreur dragen vlag bij sluitingsceremonie

Sport
door anp
zondag, 15 maart 2026 om 11:01
CORTINA (ANP) - Snowboardster Lisa Bunschoten-Vos en paraskiër Jeroen Kampschreur dragen zondag de Nederlandse vlag bij de sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina. Dat maakte chef de mission Esther Vergeer bekend. Kampschreur won twee keer goud, Bunschoten-Vos veroverde een zilveren medaille.
Zeven van de acht Nederlandse atleten op de Paralympische Spelen zijn aanwezig bij de happening in Cortina d'Ampezzo. Sportkoepel NOC*NSF liet weten dat er vanwege de aanwezigheid van Rusland en Belarus geen Nederlandse officials bij de sluitingsceremonie zijn.
"Jeroen Kampschreur is al jaren een inspiratie en een boegbeeld voor de paralympische skisport. Met zijn twee gouden medailles op deze Spelen heeft hij opnieuw laten zien dat hij tot de absolute wereldtop behoort", lichtte Vergeer haar keuze toe. "Met zijn prestaties in Cortina en zijn medailles van eerdere Spelen is hij bovendien nu al de meest succesvolle Nederlandse paralympische wintersporter ooit."
Rolmodel
"Lisa heeft met haar zilveren medaille opnieuw laten zien hoe sterk ze is in de snowboarddiscipline", zei Vergeer over Bunschoten-Vos. "Ze is bovendien een rolmodel voor velen. Met haar doorzettingsvermogen en positieve uitstraling laat ze zien wat er mogelijk is in de paralympische sport en inspireert ze anderen om hun eigen grenzen te verleggen."
De sluitingsceremonie vindt plaats in het Cortina Curling Olympic Stadium. De aanvang is 20.00 uur.
