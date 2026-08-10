ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

KLM past catering met meer keuze op Europese vluchten aan

Economie
door Redactie
maandag, 10 augustus 2026 om 13:19
bijgewerkt om maandag, 10 augustus 2026 om 13:46
anp100826101 1
 KLM past vanaf oktober de catering op Europese vluchten aan. Met het nieuwe serviceconcept Grand Café KLM krijgen passagiers volgens de luchtvaartmaatschappij meer keuze in eten en drinken, en de mogelijkheid om vooraf een maaltijd te bestellen of aan boord iets van de menukaart te kiezen.
KLM lijkt daarmee het voorbeeld te volgen van veel andere luchtvaartmaatschappijen. Zo stapten SAS, British Airways en Lufthansa al eerder over op een betaald aanbod. Bij de budgetmaatschappijen Ryanair en easyJet en ook Transavia moet al langer standaard worden betaald voor eten en drinken aan boord.
Ondanks het uitgebreidere betaalde aanbod blijft KLM nog een van de weinige maatschappijen die überhaupt gratis catering aanbiedt op korte vluchten binnen Europa. Zo blijft het gratis aanbod, dat bestaat uit koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel, volgens KLM bestaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (2)

Zoveel scheelt het als je in september op vakantie gaat in plaats van augustus

ANP-565096424

Dit verdient Demi Vollering – en dit verdient de rest van het peloton

shutterstock_2737028507

Dit zou ik mijn kinderen als arts nooit laten doen

btfx

Ludovicus Jan van der Velde. Een schimmige crypto magnaat, blijkt de rijkste man van Nederland

shutterstock_2556723919

Europa wil het eerste elektrische continent worden, maar de rekensom klopt niet

generated-image

Zo herken je dat een webshop niet oké is

Loading