KLM past catering met meer keuze op Europese vluchten aan

KLM past vanaf oktober de catering op Europese vluchten aan. Met het nieuwe serviceconcept Grand Café KLM krijgen passagiers volgens de luchtvaartmaatschappij meer keuze in eten en drinken, en de mogelijkheid om vooraf een maaltijd te bestellen of aan boord iets van de menukaart te kiezen.

KLM lijkt daarmee het voorbeeld te volgen van veel andere luchtvaartmaatschappijen. Zo stapten SAS, British Airways en Lufthansa al eerder over op een betaald aanbod. Bij de budgetmaatschappijen Ryanair en easyJet en ook Transavia moet al langer standaard worden betaald voor eten en drinken aan boord.

Ondanks het uitgebreidere betaalde aanbod blijft KLM nog een van de weinige maatschappijen die überhaupt gratis catering aanbiedt op korte vluchten binnen Europa. Zo blijft het gratis aanbod, dat bestaat uit koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel, volgens KLM bestaan.