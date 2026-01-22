Australische wielrenner Vine grijpt macht in Tour Down Under

URAIDLA (ANP) - De Australische wielrenner Jay Vine (UAE Team Emirates) heeft de tweede etappe van de Tour Down Under gewonnen en tevens de leiding in het algemeen klassement in handen genomen.

Vine reed in de 148 kilometer lange etappe van Norwood naar Uraidla weg op de slotklim samen met zijn Ecuadoriaanse ploeggenoot Jhonatan Narváez. Het duo kwam met bijna een minuut voorsprong op een achtervolgend groepje over de finish. De Zwitser Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) eindigde als derde op 58 seconden.

Vine heeft in het algemeen klassement zes seconden voorsprong op Narváez, die de Australische wielerronde vorig jaar won. Schmid staat derde en heeft al 1.05 minuut achterstand. Sam Oomen (Lidl-Trek) is op de 22e plaats de hoogstgeklasseerde Nederlander met een achterstand van 1.39 op Vine.

De Tour Down Under maakt deel uit van de WorldTour en duurt tot en met zondag.