ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Australische wielrenner Vine grijpt macht in Tour Down Under

Sport
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 8:37
anp220126062 1
URAIDLA (ANP) - De Australische wielrenner Jay Vine (UAE Team Emirates) heeft de tweede etappe van de Tour Down Under gewonnen en tevens de leiding in het algemeen klassement in handen genomen.
Vine reed in de 148 kilometer lange etappe van Norwood naar Uraidla weg op de slotklim samen met zijn Ecuadoriaanse ploeggenoot Jhonatan Narváez. Het duo kwam met bijna een minuut voorsprong op een achtervolgend groepje over de finish. De Zwitser Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) eindigde als derde op 58 seconden.
Vine heeft in het algemeen klassement zes seconden voorsprong op Narváez, die de Australische wielerronde vorig jaar won. Schmid staat derde en heeft al 1.05 minuut achterstand. Sam Oomen (Lidl-Trek) is op de 22e plaats de hoogstgeklasseerde Nederlander met een achterstand van 1.39 op Vine.
De Tour Down Under maakt deel uit van de WorldTour en duurt tot en met zondag.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 5604082

Verschoon je kussensloop: 'Na een week al 17.000 keer meer bacteriën dan op deurknop of toiletbril'

IMG_3883-rotated

Hotels verwijderen badkamerdeuren en gasten vinden dat niet fijn

ANP-548144632

Krachtige woorden: Finse president Alexander Stubb roast Poetin en zijn zinloze oorlog

113klassenfoto

Elke maand sterft een klas jonge mensen aan zelfdoding, het verhaal van Britt (21) uit Hengelo

Schermafbeelding 2026-01-21 134734

Karine kon in Winter Vol Liefde na een uur alweer naar huis: er speelde nog iets anders

ANP-548132053

Waarom heeft Macron een zonnebril op?

Loading