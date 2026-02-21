ECONOMIE
Groenewoud op Spelen net als Kerkhoff naar finale op massastart

Sport
door anp
zaterdag, 21 februari 2026 om 16:29
anp210226098 1
MILAAN (ANP) - Schaatsster Marijke Groenewoud heeft zich bij de Spelen in Milaan gekwalificeerd voor de finale van de massastart. In het Milano Speed Skating Stadium won de regerend wereldkampioene op de massastart haar halve finale. Ook tweevoudig olympisch kampioene Francesca Lollobrigida bereikte de eindstrijd.
Eerder plaatste landgenote Bente Kerkhoff zich in de eerste halve finale voor de eindstrijd. Ze eindigde als achtste in haar halve finale, precies genoeg om de finale te bereiken. Kerkhoff en Groenewoud vormen dit seizoen een vast duo op de massastart.
De finale van de massastart bij de vrouwen in het Milano Speed Skating Stadium is zaterdag om 17.15 uur.
