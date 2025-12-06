ECONOMIE
Beune wint in Heerenveen ook derde 1500 meter in wereldbeker

Sport
door anp
zaterdag, 06 december 2025 om 19:02
anp061225096 1
HEERENVEEN (ANP) - Joy Beune heeft bij de derde wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Heerenveen de 1500 meter gewonnen. De 26-jarige schaatsster was in de voorlaatste rit met 1.53,10 opnieuw sneller dan de Japanse wereldrecordhoudster Miho Takagi, die in 1.53,89 vijfde werd. Het is voor de regerend wereldkampioene de derde wereldbekeroverwinning dit seizoen, nadat ze ook in Salt Lake City en Calgary de beste was.
De verschillen waren klein, met een top-7 die binnen een seconde van elkaar eindigden. Antoinette Rijpma-De Jong pakte het zilver (1.53,36). Ivanie Blondin uit Canada werd met een tijd van 1.53,43 derde. Angel Daleman reed naar 1.53,98 en eindigde daarmee knap als zesde.
Marijke Groenewoud eindigde met 1.54,55 net buiten de top-10, als elfde. Melissa Wijfje werd twaalfde (1.55,17).
