Cricketers maken het Pakistan lastig maar verliezen op WK T20

COLOMBO (ANP) - De Nederlandse cricketers hebben het eerste duel op het WK T20 verloren. Oranje was dicht bij een stunt tegen Pakistan, maar gaf de wedstrijd in de slotfase alsnog uit handen in Colombo.

Nederland kwam tot 147 runs in de hoofdstad van Sri Lanka. Dat leek onvoldoende, maar bowler Paul van Meekeren gaf Oranje achttien ballen voor het einde van de wedstrijd uitzicht op winst.

Pakistan profiteerde in de slotfase echter van een gemiste vangbal en passeerde door een goede score in de negentiende over alsnog het totaal van 147 runs.

Namibië is dinsdag de volgende tegenstander van Nederland op het WK T20.