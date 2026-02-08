Bol vindt eerste 800 meter 'leuk, spannend en best hard gaan'

METZ (ANP) - Femke Bol sprak na haar eerste wedstrijd over 800 meter van een aangename kennismaking. "Ik vond het echt heel leuk, maar ook heel spannend. Ik had die laatste 200 meter heel zwaar gemaakt in mijn hoofd en dat viel in het echt erg mee", vertelde ze na afloop van haar race in de indoorhal van het Franse Metz.

De Amersfoortse voelde ook wat meer druk vooraf, bekende ze. Want de hele atletiekwereld was benieuwd hoe ze de overgang van 400 meter horden naar de 800 meter zou ervaren. "Ik ben ook heel blij met mijn tijd van 1.59,07, dat is hard voor een indoorwedstrijd over deze afstand. Het is een Nederlands record en ook al de limiet voor de EK outdoor komende zomer."

Ze dook ook onder de limiet voor de komende WK indoor in Polen (20-22 maart), maar daar zal ze de 800 meter niet lopen. "Dat staat vast. Ik heb nog werk te doen. Ik ben nog niet toe aan wedstrijden waarin het dringen is en met tempowisselingen. Dat is de tactische kant van de afstand en die komt later wel."

Lichte blessure

Wat Bol wil zeggen, is dat ze eerst haar lijf wil laten wennen aan de 800 meter. "Het is in feite een sprong in het diepe, deze nieuwe afstand. Het is een ontdekkingstocht. Ik leer mijn lichaam op een andere manier kennen, ik leer op een nieuwe manier lopen. Alles is een ontdekking en ik wilde vandaag een wedstrijd lopen. De trainingen gingen goed en ik wilde gewoon zien waar ik sta."

Bol verzweeg dat ze de laatste twee weken amper had kunnen hardlopen vanwege een irritatie onder haar linkervoet. Haar trainer Laurent Meuwly biechtte de lichte blessure op. "Ze heeft wel de hardlooptraining op de baan gedaan, maar verder was het fietsen en op de crosstrainer. Het was niet erg genoeg om de wedstrijd af te zeggen", zei de coach.