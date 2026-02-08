Skiester Vonn na valpartij geopereerd in Treviso

TREVISO (ANP/BELGA) - De Amerikaanse skiester Lindsey Vonn is in het ziekenhuis in het Noord-Italiaanse Treviso geopereerd om een breuk in haar linkerbeen te stabiliseren. Dat heeft het Italiaanse nieuwsagentschap ANSA zondagavond bekendgemaakt.

De olympisch kampioene van 2010 had zondag bij de Spelen in Cortina d'Ampezzo veel ogen op zich gericht door met een kunstknie en gescheurde kruisband aan de start te verschijnen, maar het ging al snel mis.

Vonn verloor in een van de eerste bochten op hoge snelheid haar balans en kwam hard ten val. Ze werd langdurig verzorgd in de Italiaanse sneeuw, waardoor de wedstrijd stil kwam te liggen. Per helikopter werd ze afgevoerd.

Vonn stopte in 2019 door pijn aan haar rechterknie, maar na een operatie maakte ze een comeback. Met haar titanium prothese toonde ze vorige maand in het Oostenrijkse Zauchensee haar goede vorm met haar 84e wereldbekerzege.