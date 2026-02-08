ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Skiester Vonn na valpartij geopereerd in Treviso

Sport
door anp
zondag, 08 februari 2026 om 20:04
anp080226113 1
TREVISO (ANP/BELGA) - De Amerikaanse skiester Lindsey Vonn is in het ziekenhuis in het Noord-Italiaanse Treviso geopereerd om een breuk in haar linkerbeen te stabiliseren. Dat heeft het Italiaanse nieuwsagentschap ANSA zondagavond bekendgemaakt.
De olympisch kampioene van 2010 had zondag bij de Spelen in Cortina d'Ampezzo veel ogen op zich gericht door met een kunstknie en gescheurde kruisband aan de start te verschijnen, maar het ging al snel mis.
Vonn verloor in een van de eerste bochten op hoge snelheid haar balans en kwam hard ten val. Ze werd langdurig verzorgd in de Italiaanse sneeuw, waardoor de wedstrijd stil kwam te liggen. Per helikopter werd ze afgevoerd.
Vonn stopte in 2019 door pijn aan haar rechterknie, maar na een operatie maakte ze een comeback. Met haar titanium prothese toonde ze vorige maand in het Oostenrijkse Zauchensee haar goede vorm met haar 84e wereldbekerzege.
loading

POPULAIR NIEUWS

169455938 l normal none

7 zinnen die verraden dat je niet erg veel sociale intelligentie hebt

ANP-546517683

Deze 2 irritante gewoontes zijn eigenlijk een teken van intelligentie

192282705_m

The Economist: waarom de dollar nog veel dieper zal vallen

104712337 m

'De penis is de kanarie in de koolmijn'

106192975-15538613-image-a-1_1770495212711 (1)

Hoe mijn lerares Josef Mengele verborgen hield voor nazi-jagers - en waarom.

shutterstock_169576067

Vezels, carotenoïden en vitaminen: de vergeten voedingsstoffen die je brein scherp houden op latere leeftijd

Loading