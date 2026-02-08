Bosker sloeg 'met hartslag 170' dicht bij start olympische rit

MILAAN (ANP) - Marcel Bosker sloeg zondag bij de start van zijn olympische rit op de 5 kilometer in Milaan dicht. "Ik was vrij relaxed tot ik het ijs op ging. Bij de start voelde ik een hartslag van 170", vertelde de Nederlandse schaatser in de catacomben van het Milano Speed Skating Stadium.

Bosker kwam tot een tijd van 6.17,47 en bleef daarmee ver verwijderd van het erepodium. "Ik wil de spanning daar totaal niet de schuld van geven, want ik heb wel vaker een belangrijke rit geschaatst en toen ging het goed. Hoe ik die spanning moet omschrijven? Je voelt in één keer alles en mijn hartslag was gelijk hoog."

De start van de race hielp ook niet mee, vertelde Bosker. "Ik maakte heel veel missers en kwam niet goed weg. Ik schaatste vanaf het begin achter de feiten aan en krabbelde naar de finish."