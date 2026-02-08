Van de Bunt moest snelle start bekopen op 5000 meter

MILAAN (ANP) - Stijn van de Bunt baalde dat hij bij zijn olympische debuut een beetje te snel was begonnen aan zijn 5000 meter. De 21-jarige schaatser uit Lopik kwam tot 6.12,94 en vond zichzelf halverwege de wedstrijd daarmee terug op de derde plaats. "Ik ging net iets te gek weg", aldus Van de Bunt.

Van de Bunt begon met rondjes die hij in de training ook reed, zei hij. "Alleen bracht ik mijn rondje terug naar 29,0 en dat was niet nodig. Ik denk dat ik te graag wilde en mezelf wat overschat heb. Dat heb ik wel vaker gedaan en dan eindigde ik boven de 6.20. Nu 6.12, dat is niet heel gek."

De schaatser zocht naar een vast ritme, maar dat was dus iets te gek, zei hij achteraf. "Op het olympisch kwalificatietoernooi kon ik mijn rit daarna afbouwen. Zo'n race had ik weer in gedachten."