Bredewold bevrijd na zege in Gold Race

VILT (ANP) - Voor Mischa Bredewold voelde haar overwinning in de Amstel Gold Race als een bevrijding. Na moeilijke weken had ze vrijdag nog een gesprek gehad met haar ploegleider Danny Stam en een sportpsycholoog. Plak een sticker op je stuur met wat je wilt voelen, was het advies. "Daar stond: vrij en vertrouwen", vertelde de 24-jarige Amersfoortse na haar grootste succes als wielrenster tot nu toe.

Ze vond het niet vervelend om uit te leggen. "Integendeel, mentale gesteldheid is een groot onderdeel van topsport, van het leven eigenlijk. Er ligt soms nog een taboe op, maar ik vind het belangrijk om erover te praten", vertelde ze. Bizar, noemde ze haar overwinning, nadat ze Ellen van Dijk en Puck Pieterse achter zich had gelaten. "De laatste paar kilometers waren pittig. Maar het was wel een lekkere situatie, met vijf vooruit hoefde ik niet op heel veel dingen te letten. Eerst viel Ellen aan, daarna ben ik onderaan de Cauberg gegaan."