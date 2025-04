ESA luidt noodklok: 'Ruimtepuin significant toegenomen'

We schieten met z'n allen meer en meer satellieten de ruimte in. Al die technologische vooruitgang is prachtig, maar heeft ook een keerzijde. De hoeveelheid ruimtepuin die rond de aarde cirkelt, is vorig jaar "significant" toegenomen, waarschuwt het Europees Ruimteagentschap (ESA).

De hoeveelheid afvalobjecten die de organisatie voor de zekerheid in de gaten houdt, nam met 8 procent toe in een jaar tijd. Het zijn er nu zo'n 40.000 in totaal. Het gaat onder meer om afgedankte satellieten, stukken van oude raketten en losse onderdelen.

Kettingreactie

"De hoeveelheid ruimtepuin in een baan rond de aarde blijft snel toenemen", meldde het agentschap dinsdag. Dat kan onder meer problemen opleveren voor satellieten die nog wel in gebruik zijn: die kunnen door het puin ernstig beschadigd raken. Een miniem stukje ruimtepuin kan door zijn grote snelheid al immense schade aanrichten en een kettingreactie teweegbrengen. Met de huidige trend wordt de kans op problemen daardoor alleen maar groter, waarschuwt ESA.