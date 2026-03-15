Waarom slapen we?

We slapen omdat het lichaam ’s nachts op volle kracht werkt aan onderhoud: het brein ruimt afvalstoffen op, herinneringen worden herschikt en het immuunsysteem traint zijn geheugen.

7,1 uur per nacht

Een grote review van 1,1 miljoen mensen uit onder meer Nederland laat zien dat volwassenen gemiddeld ongeveer 7,1 uur per nacht slapen; bij slechts 5,8 procent valt de slaapduur buiten de als ‘aanvaardbaar’ beschouwde bandbreedte.nivel+2 Opvallend genoeg klagen veel meer mensen over slechte slaapkwaliteit of slapeloosheid dan over te korte slaap, wat suggereert dat het niet alleen om uren gaat, maar om de architectuur en diepte van de slaap.