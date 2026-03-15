Waarom slapen we?

We slapen omdat het lichaam ’s nachts op volle kracht werkt aan onderhoud: het brein ruimt afvalstoffen op, herinneringen worden herschikt en het immuunsysteem traint zijn geheugen.
Waarom slaap zo onmisbaar is
Tijdens de slaap
blijft het brein opvallend actief: via een soort “spoelsysteem” wordt hersenvocht door de hersenen
gepompt om opgehoopte afvalstoffen sneller af te voeren dan overdag, wat mogelijk beschermt tegen neurodegeneratieve ziekten.
Tegelijkertijd worden herinneringen geordend en geconsolideerd;
experimenten laten zien dat informatie die je vlak voor het slapen leert, na een goede nacht beter wordt opgeslagen.
Slaap
is bovendien een soort nachtschool voor het immuunsysteem
.
Onderzoek laat zien
dat één goede nacht na een vaccinatie de aanmaak van specifieke afweercellen en antistoffen langdurig versterkt, wat wijst op een immuun-“geheugen” dat juist in diepe slaap wordt bijgeschaafd.
7,1 uur per nacht
Een grote review van 1,1 miljoen mensen uit onder meer Nederland laat zien dat volwassenen gemiddeld ongeveer 7,1 uur per nacht slapen; bij slechts 5,8 procent valt de slaapduur buiten de als ‘aanvaardbaar’ beschouwde bandbreedte.nivel+2 Opvallend genoeg klagen veel meer mensen over slechte slaapkwaliteit of slapeloosheid dan over te korte slaap, wat suggereert dat het niet alleen om uren gaat, maar om de architectuur en diepte van de slaap.
De maatschappelijke blinde vlek
Toch wordt slaap in de 24-uurseconomie nog steeds gezien als een luxe of als tijdverlies.
Wetenschappers waarschuwen dat structureel slaaptekort
samenhangt met meer ongelukken, lagere productiviteit, psychische problemen en een grotere vatbaarheid voor infecties en chronische ziekten.Oftewel: wie met zijn slaap speelt, gokt niet alleen met zijn eigen gezondheid
, maar ook met de veerkracht van de samenleving.