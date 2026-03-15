ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Waarom slapen we?

Wetenschap
door Peter Janssen
zondag, 15 maart 2026 om 10:58
231068184_m
We slapen omdat het lichaam ’s nachts op volle kracht werkt aan onderhoud: het brein ruimt afvalstoffen op, herinneringen worden herschikt en het immuunsysteem traint zijn geheugen.

Waarom slaap zo onmisbaar is

Tijdens de slaap blijft het brein opvallend actief: via een soort “spoelsysteem” wordt hersenvocht door de hersenen gepompt om opgehoopte afvalstoffen sneller af te voeren dan overdag, wat mogelijk beschermt tegen neurodegeneratieve ziekten.
Slaap is een soort nachtschool voor het immuunsysteem.
​ Tegelijkertijd worden herinneringen geordend en geconsolideerd; experimenten laten zien dat informatie die je vlak voor het slapen leert, na een goede nacht beter wordt opgeslagen.
Slaap is bovendien een soort nachtschool voor het immuunsysteem. Onderzoek laat zien dat één goede nacht na een vaccinatie de aanmaak van specifieke afweercellen en antistoffen langdurig versterkt, wat wijst op een immuun-“geheugen” dat juist in diepe slaap wordt bijgeschaafd.
7,1 uur per nacht&nbsp;

Een grote review van 1,1 miljoen mensen uit onder meer Nederland laat zien dat volwassenen gemiddeld ongeveer 7,1 uur per nacht slapen; bij slechts 5,8 procent valt de slaapduur buiten de als ‘aanvaardbaar’ beschouwde bandbreedte.nivel+2 Opvallend genoeg klagen veel meer mensen over slechte slaapkwaliteit of slapeloosheid dan over te korte slaap, wat suggereert dat het niet alleen om uren gaat, maar om de architectuur en diepte van de slaap.

De maatschappelijke blinde vlek

Toch wordt slaap in de 24-uurseconomie nog steeds gezien als een luxe of als tijdverlies. Wetenschappers waarschuwen dat structureel slaaptekort samenhangt met meer ongelukken, lagere productiviteit, psychische problemen en een grotere vatbaarheid voor infecties en chronische ziekten.Oftewel: wie met zijn slaap speelt, gokt niet alleen met zijn eigen gezondheid, maar ook met de veerkracht van de samenleving.

Lees ook

We gapen niet omdat onze hersens zuurstof willen. Maar waarom dan wel?We gapen niet omdat onze hersens zuurstof willen. Maar waarom dan wel?
Waarom vrouwen vaak meer slaap willen dan mannenWaarom vrouwen vaak meer slaap willen dan mannen
Midden in de nacht klaarwakker? Met deze tips val je sneller weer in slaapMidden in de nacht klaarwakker? Met deze tips val je sneller weer in slaap
Laagste sterftecijfers: zo laat kun je het beste gaan slapen en opstaan volgens de wetenschapLaagste sterftecijfers: zo laat kun je het beste gaan slapen en opstaan volgens de wetenschap
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2456666579

Je kunt ook een sociale burnout krijgen van familie en vrienden

150988847_m

Waarom Gen Z zo ongelukkig is, terwijl het leven makkelijker is dan ooit

185768245_m

In deze landen slapen mensen het slechtst

229934009_m

Tientallen kandidaten voor de gemeenteraad hebben een strafblad

anp-545084878-69b021e11806e

Fajah Lourens gaat zichzelf nog veel verder laten verbouwen

52786282_m

Poetin is de enige winnaar

Loading