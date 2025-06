Canadese McIntosh zwemt ook wereldrecord op 200 meter wisselslag

VICTORIA (ANP/AFP) - De Canadese zwemster Summer McIntosh heeft ook het wereldrecord op de 200 meter wisselslag verpulverd. Tijdens nationale selectiewedstrijden voor de WK in Singapore zwom de 18-jarige drievoudig olympisch kampioene het nummer als eerste vrouw ooit onder de 2.06 (2.05,70). De Hongaarse Katinka Hosszu had het record sinds 2015 in handen met 2.06,12.

McIntosh zwom afgelopen weekend bij de wedstrijden in het Canadese Victoria al een overtuigend nieuw wereldrecord op de 400 meter vrije slag (3.54,18 tegenover het oude 3.55,38). Op de dubbele afstand kwam ze ook in de buurt van de beste tijd ooit.

McIntosh veroverde afgelopen maand in Parijs olympisch goud op de 200 meter vlinderslag en 200 en 400 meter wisselslag. Ook pakte ze al vier wereldtitels op de langebaan. Eind volgende maand krijgt ze in Singapore de kans om haar erelijst uit te breiden.