Ga je naar WorldPride Amsterdam? Dit moet je nu weten over de beveiliging na de aanslag in Berlijn

Na de dodelijke aanslag op een Pride-viering i n Berlijn, waar een auto inreed op bezoekers en er melding is van steekincidenten, kijkt Amsterdam met extra scherpte naar de veiligheid rond WorldPride. Burgemeester Femke Halsema spreekt van “een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren” en kondigt aan dat er “waar nodig” aanvullende maatregelen worden genomen.

“Altijd hoog niveau” van beveiliging

Volgens Halsema is de beveiliging van Pride en vergelijkbare grote evenementen in de hoofdstad “altijd van hoog niveau”, met een mix van zichtbare en onzichtbare maatregelen. De Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en OM) staat in nauw contact met de Pride-organisatie en houdt de situatie na Berlijn “scherp in de gaten”.

Extra maatregelen na Berlijn

Na de aanval in Berlijn worden rond WorldPride in Amsterdam waar nodig extra stappen gezet. Dat kan gaan om meer zichtbare politie-aanwezigheid op drukke plekken, gerichte inzet van camera-toezicht en intensievere monitoring van dreigingsinformatie, zonder dat het feestkarakter van Pride verloren moet gaan. De gemeente benadrukt dat veel veiligheidsmaatregelen juist niet zichtbaar zijn, om effectief te kunnen blijven.

Landelijk dreigingsniveau en alertheid

Het landelijke dreigingsniveau staat op 4 van 5: de kans op een aanslag wordt als reëel gezien, maar er is geen concrete, acute dreiging tegen een specifiek evenement zoals WorldPride. De NCTV en gemeente adviseren bezoekers alert te blijven en opvallende of verdachte situaties direct te melden.

Wat jij als bezoeker kunt doen

Zie je een onveilige of verdachte situatie, bel bij spoed direct 112; de politie is 24/7 aanwezig en aanspreekbaar.

Voor niet-acute meldingen kun je via 0900-8844 of de meldingsmogelijkheden van de gemeente Amsterdam contact opnemen.

Volg de aanwijzingen van politie, beveiligers en organisatie op drukke locaties zoals de Pride Walk, Pride Park en de Canal Parade.

WorldPride gaat door, solidariteit met Berlijn

De organisatie van WorldPride Amsterdam spreekt van “grote verslagenheid” over wat er in Berlijn is gebeurd en benadrukt de solidariteit met de queer community daar. Tegelijk wil Amsterdam laten zien dat de stad pal blijft staan voor de vrijheid om jezelf te zijn, juist tijdens Pride.