Bitcoin heeft na flashcrash de wind weer in de zeilen

De waarde van de bitcoin kwam vrijdag weer boven de 60.000 dollar. Daarmee zette de grootste cryptomunt ter wereld de opmars voort die dinsdag is ingezet. Donderdag boekte bitcoin de grootste dagwinst in meer dan zestien maanden. Met de koerswinst is de koersval van eerder deze week deels goedgemaakt.

Bitcoin kelderde maandag nog naar het laagste niveau in maanden. Ook andere cryptomunten gingen mee omlaag. In de weken daarvoor leed bitcoin het grootste verlies sinds de ineenstorting van cryptobeurs FTX in november 2022. De digitale munt bereikte in maart nog een recordniveau van bijna 74.000 dollar.

Vrijdagmiddag was een bitcoin 60.695 dollar waard, 2 procent meer dan een dag eerder. Ook andere cryptomunten zaten in de lift. Zo steeg de waarde van ether met 2,5 procent tot 2636 dollar.