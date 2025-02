Casasola wint veldrit Brussel, Brand derde

BRUSSEL (ANP) - De Italiaanse Sara Casasola heeft de laatste veldrit om de X2O-Trofee gewonnen. Casasola was op het universiteitscomplex van Brussel in de sprint te sterk voor de Belgische Marion Norbert-Riberolle. Kort achter het tweetal finishte Lucinda Brand als derde. De 35-jarige Dordtse was al zeker van de eindzege in het klassement over acht crossen.

De Nederlandse Inge van der Heijden deed lang mee om de winst, maar viel door een lekke band terug. Uiteindelijk ging ze ook nog onderuit. Brand had zaterdag nog de Waaslandcross gewonnen, haar tiende zege van het seizoen.

"Sara en Marion waren duidelijk beter", gaf Brand in het flashinterview toe. "Ik ben trots, het was een mooi seizoen. Ik heb overal mee kunnen strijden om de zege."