Lavreysen, Van de Wouw en Van der Peet naar finale keirin op EK

HEUSDEN-ZOLDER (ANP) - Harrie Lavreysen gaat op de EK baanwielrennen in Heusden-Zolder een poging doen voor het derde jaar op rij de Europese titel op de keirin te veroveren. De 27-jarige Brabander plaatste zich als winnaar van zijn heat voor de finale die rond 15.30 uur wordt verreden. Bij de vrouwen heeft Nederland zelfs twee kansen op succes. Zowel Hetty van de Wouw als Steffie van der Peet drongen door tot de eindstrijd.

Op het onderdeel keirin rijden zes renners eerst achter een gemotoriseerd voertuig, om daarna eenmaal op snelheid in drie ronden te sprinten om de winst. Op de EK in België verzekerde Lavreysen zich al van de titel op de sprint en het zilver op de teamsprint. Van de Wouw en Van der Peet wonnen samen met Kim Kalee het goud op de teamsprint. Van de Wouw was ook de beste op de kilometer tijdrit.