ANWB: helft Nederlanders vreest hoge kosten door energietransitie

DEN HAAG (ANP) - Bijna de helft (45 procent) van de Nederlanders vreest voor negatieve financiële gevolgen van de energietransitie, meldt de ANWB op basis van onderzoek onder bijna 2000 mensen. Zij zijn vooral bezorgd over stijgende energiekosten. Dit geldt volgens de onderzoekers niet alleen voor huishoudens met een laag inkomen, maar ook voor bijna de helft van de modale inkomensgroep.

De energietransitie is voor de ANWB, als behartiger van de belangen van automobilisten, een belangrijk onderwerp omdat het direct invloed heeft op de betaalbaarheid van mobiliteit. "Het elektriciteitsnet piept en kraakt onder de druk van de energietransitie, terwijl zon en wind steeds vaker het ritme en de prijs bepalen. De gevolgen zijn zichtbaar: sterk fluctuerende elektriciteitsprijzen en toenemende netcongestie", aldus de ANWB.

Van de mensen die niet verduurzamen, zegt 22 procent dat ze er simpelweg het geld niet voor hebben. Vooral huurders en mensen met een lager inkomen voelen zich buitengesloten van duurzame opties zoals zonnepanelen.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de energietransitie voor veel mensen verwarrend is, waarbij ze niet goed weten wat voor maatregelen ze moeten nemen. "Veel Nederlanders willen wel verduurzamen, maar weten niet goed waar ze verstandig aan doen. Voor ruim twee op de vijf is het verlagen van de energiekosten de belangrijkste reden om mee te gaan in de energietransitie. Toch blijft actie vaak uit, zelfs als geld geen probleem is", stelt de ANWB.