Langlaufer Klaebo als eerste met 6 keer goud op één Winterspelen

TESERO (ANP) - Langlaufer Johannes Høsflot Klaebo heeft als eerste ooit zes gouden medailles gewonnen op één Winterspelen. De inmiddels elfvoudig olympisch kampioen was zaterdag in het Italiaanse Tesero ook de snelste op de 50 kilometer klassieke stijl. Daarmee won de 29-jarige Noor ook het laatste onderdeel waar hij aan de start stond.

Klaebo werd afgelopen zondag op de aflossing met zijn negende gouden medaille al de succesvolste winterolympiër aller tijden. Daar voegde hij woensdag goud aan toe op de teamsprint, zijn vijfde titel van deze Spelen. Daarmee evenaarde Klaebo de Amerikaanse schaatser Eric Heiden, die in 1980 op alle vijf de afstanden goud veroverde.

Eerder behaalde Klaebo deze Spelen titels op de 10 kilometer vrije stijl, skiatlon en sprint. Na de Spelen van Pyeongchang in 2018 en Beijing in 2022 stond de Noor op vijf keer goud.

Martin Løwstrøm Nyenget werd tweede op de 50 kilometer, Emil Iversen completeerde het volledig Noorse podium.