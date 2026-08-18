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Delmee ziet hockeyers gedisciplineerd winnen van Argentinië

Sport
door anp
dinsdag, 18 augustus 2026 om 20:44
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AMSTELVEEN (ANP) - Bondscoach Jeroen Delmee heeft zijn ploeg gedisciplineerd de zege zien grijpen tegen Argentinië. "Ik denk dat we goed gespeeld hebben en terecht hebben gewonnen", zei hij na afloop van de 3-1-zege in de tweede WK-wedstrijd. "Wellicht zag het er soms wat saai uit tegen een ploeg die zo verdedigend speelt, maar ik vind toch dat we voldoende gecreëerd hebben. We hadden vaker kunnen scoren, maar dan doe je Argentinië misschien ook tekort."
Delmee wist dat het belangrijk was om tegen de stugge ploeg van Argentinië de kansen te benutten. "Ik ben blij met hoe we gestart zijn en een mooie snelle goal maakten. Maar in het eerste kwart komen wij tien of elf keer in hun cirkel en zij één keer bij ons en staat het 1-1. Dat is de kracht van Argentinië en je weet dat ze daarop loeren", zei hij over de strafcorner waaruit de gelijkmaker viel. "Ze hebben de techniek en skills om dat soort situaties uit te lokken. We waren daarop voorbereid, maar je kunt niet alle duels winnen."
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