Tonnen nucleair materiaal gevonden in Syrië

In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal aangetroffen op een niet eerder bekende locatie. Dat heeft het hoofd van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) Rafael Grossi bekendgemaakt tijdens een persconferentie met de Syrische minister van Buitenlandse Zaken Asaad al-Shaibani.

Grossi prees de Syrische regering voor de "dappere beslissing" om het IAEA in te lichten over deze nieuwe locatie. Volgens hem zou dit nucleaire materiaal "voor kwaadaardige doeleinden" kunnen worden gebruikt. Al-Shaibani benadrukte dat de voorraden nu niet gevaarlijk zijn en dat Syrië het recht heeft om die te gebruiken voor vreedzame en civiele doelen.

Bashar al-Assad

Het kernmateriaal stamt vermoedelijk uit de periode dat dictator Bashar al-Assad nog aan de macht was. Voor zover bekend beschikt Syrië niet over materiaal waarmee kernwapens kunnen worden ontwikkeld.

Na de machtswissel werkt de regering van Ahmed al-Sharaa samen met het IAEA om te bepalen wat er met het overgebleven materiaal moet gebeuren.