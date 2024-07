Sterk optreden dressuuramazone Van Liere op CHIO Aken

AKEN (ANP) - Dressuuramazone Dinja van Liere heeft een goed optreden op het CHIO van Aken afgesloten met de zesde plaats in de kür op muziek met een score van 79,285. Met de pas 9-jarige Vita di Lusso was de uit het Zeeuwse Kapelle afkomstige amazone eerder als vierde geëindigd in de grand prix en zaterdag zelfs als tweede in de grand prix speciaal.

De winst zondag was voor de Duitse Isabell Werth, die zich met Wendy de Fontaine met een score van 89,095 nadrukkelijk presenteerde als titelkandidaat voor de Olympische Spelen van Parijs.

"Ik ben echt trots op het paard", liet Van Liere via hippische sportbond KNHS weten. "Hij ontwikkelt zich zo snel. Het is ongelooflijk."