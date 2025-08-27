ECONOMIE
Wilders en Jetten botsen over dood 17-jarige Lisa

Samenleving
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 11:12
anp270825083 1
DEN HAAG (ANP) - PVV-leider Geert Wilders en D66-leider Rob Jetten botsten woensdag in de Tweede Kamer over de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa in Duivendrecht. Het debat gaat over de politieke situatie na het vertrek van NSC uit het gevallen kabinet, maar Wilders grijpt het aan voor een pleidooi om op zijn partij te stemmen. Hij bracht mensen met een niet-westerse afkomst daarbij in verband met seksueel geweld. "Als je het spuugzat bent: stem op de PVV. Als je het allemaal wel goed vindt: voor mijn part ga je naar D66."
De dood van de 17-jarige Lisa is "verschrikkelijk", reageerde Jetten. "Dat gaat helemaal niemand in Nederland in de koude kleren zitten." Hij wierp terug dat Wilders "zich alleen uitspreekt over vrouwenrechten en homorechten als hij daarmee asielzoekers en migranten kan aanpakken".
De D66'er wees onder meer op een voorstel om 10 miljoen uit te trekken voor de aanpak van femicide. De PVV steunde dat niet. Wilders reageerde dat hij zijn partij wel een motie steunde om bij femicide een zwaardere straf mogelijk te maken.
