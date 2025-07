Dit is waarom Pogacar vandaag niet blij is met de bolletjestrui om zijn schouders

Hij won zijn honderdste koers en kreeg als beloning de bolletjestrui om de schouders. Maar voor Tadej Pogacar is dat mooie tricot in aanloop naar de tijdrit een giftig geschenk. Vandaag moet hij namelijk in die trui — of beter gezegd, in het bijbehorende tijdritpak — van start gaan in Caen. En dat gaat hem tijd kosten in het gevecht om de gele trui.

De bolletjestrui-tijdritoutfit komt van Santini, de officiële kledingsponsor van de Tour de France . Degelijk, goed gestroomlijnd, maar lang niet zo verfijnd als het op maat gemaakte pak van Pogacars eigen teamkledingsponsor Pissei.

Seconden zijn schaars

Volgens tijdritspecialist Victor Campenaerts zorgt het Santini-pak voor zo’n vijf watt verlies per kilometer, of drie tienden van een seconde per kilometer. Omgerekend naar de tijdrit van vandaag (25 kilometer lang) is dat zo'n 8 seconden. En dat is precies zijn huidige voorsprong op Jonas Vingegaard in het algemeen klassement.

Toeval lijkt het niet dat Team UAE er begin deze week alles aan deed om Pogacar juist niet in de bolletjestrui te laten starten. Maandag deed Tim Wellens een opmerkelijke inspanning in dienst van zijn kopman. Hij polste vooraf bij collega-renners of hij een bergpuntje mocht meepikken, puur om Pogacar voorbij te steken in het bergklassement en hem zo het tricot én het Santini-pak te besparen. “Ik ben mijn vrienden in het peloton dankbaar”, zei Wellens met een knipoog.

Plan mislukt

Toch liep het anders. Dinsdag verzamelde Wellens nog een paar puntjes, maar op de Côte de Bonsecours liet hij zich verrassen. Hij reed de hele klim op kop, maar werd op honderd meter van de top nog gepasseerd door de Noor Tobias Johannessen. En op de laatste klim van de dag sprokkelde Pogacar zelf twee punten mee, waarmee hij alsnog leider werd in het bergklassement.

Gevolg: woensdag start Pogacar in het bolletjespak van Santini; zonder gepersonaliseerde aerodynamische snufjes.