Djokovic verslaat Fritz en staat tegenover Alcaraz op US Open

NEW YORK (ANP) - Novak Djokovic is de tegenstander van Carlos Alcaraz in de halve finale van de US Open. De als zevende geplaatste Serviër won in de kwartfinale in vier sets van de Amerikaan Taylor Fritz: 6-3 7-5 3-6 6-4.

De 38-jarige Djokovic won de eerste set eenvoudig van Fritz, maar de Amerikaan bood daarna steeds beter tegenspel. Na bijna 3,5 uur spelen kon de Serviër de overwinning met een dansje op de baan vieren. Hij sprak na afloop van een "ongelooflijk spannende wedstrijd".

De 27-jarige Fritz verloor vorig jaar van Jannik Sinner in de finale van de US Open. Djokovic won het grandslamtoernooi vier keer en wil in New York zijn 25e grandslamtitel winnen.