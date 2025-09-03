ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Djokovic verslaat Fritz en staat tegenover Alcaraz op US Open

Sport
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 6:01
anp030925038 1
NEW YORK (ANP) - Novak Djokovic is de tegenstander van Carlos Alcaraz in de halve finale van de US Open. De als zevende geplaatste Serviër won in de kwartfinale in vier sets van de Amerikaan Taylor Fritz: 6-3 7-5 3-6 6-4.
De 38-jarige Djokovic won de eerste set eenvoudig van Fritz, maar de Amerikaan bood daarna steeds beter tegenspel. Na bijna 3,5 uur spelen kon de Serviër de overwinning met een dansje op de baan vieren. Hij sprak na afloop van een "ongelooflijk spannende wedstrijd".
De 27-jarige Fritz verloor vorig jaar van Jannik Sinner in de finale van de US Open. Djokovic won het grandslamtoernooi vier keer en wil in New York zijn 25e grandslamtitel winnen.
Vorig artikel

Militaire parade Beijing: vredesduiven en ultramoderne wapens

POPULAIR NIEUWS

de-amerikaanse-vicepresident-jd-vance

Trump ziek: Wie is JD Vance?

shutterstock_2371042661

Zo weet je of je een psychopaat date

Schermafbeelding 2025-09-02 130630

Werkelijk iedereen irriteert zich aan B&B Vol liefde-Sylwia: "Ze is een kleuter die aandacht wil"

ANP-529476807

Nederlanders boeken al massaal zomervakantie 2026: dit zijn de populairste bestemmingen

192404148_m

Ben je een narcist? Dan is dit het type nieuws waar je naar zoekt

shutterstock_2657194765

Wat je huisdier zegt over je persoonlijkheid