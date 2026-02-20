Euforische Erben sloopt bril van beteuterde Italiaan op tribune na race zoon Joep, zie beelden

Voor sportjournalist en oud-wereldtopper Erben Wennemars (50) worden de emoties allemaal wat teveel. Na de steengoede rit van zijn zoon Joep weet hij niet meer waar hij het zoeken moet en omhelst hij een willekeurige toeschouwer. De man blijft verbouwereerd achter met een gesloopte bril.

Pure trots, pure emotie bij papa Wennemars, de vroegere sprintkoning. Hij liet zich volledig gaan na de olympische 1500 meter van zijn zoon Joep Wennemars (23). Erben stuitert de tribune over en vliegt een wildvreemde man om de hals om het moment te vieren. De ontlading was zó groot dat een nietsvermoedende toeschouwer op de tribune zijn bril in twee stukken terugvond.

Erben hoog in emotie

Op beelden die door Eurosport zijn gedeeld, is te zien hoe Erben een gat in de lucht springt wanneer de toptijd van Joep verschijnt. Zijn zoon rijdt een olympisch record op de 1500 meter, reden genoeg voor een explosie van vreugde. Erben heeft het direct door en biedt meerdere keren zijn excuses aan.

Net naast het podium

Hoe indrukwekkend de tijd van Joep ook was, een medaille leverde het niet op. Hij eindigde als vierde, net naast het podium. Zhongyan Ning pakte goud, Jordan Stolz veroverde zilver en Kjeld Nuis ging naar huis met brons.

Ook op de 1000 meter zat het Joep niet mee: hij werd gehinderd door zijn Chinese tegenstander en liep daarom een medaille mis. De Spelen eindigen zo zonder eremetaal voor hem. Hij zal er zo mogelijk nog extra op gebrand zijn om over vier jaar wél te slagen in zijn olympische missie.

Bekijk hieronder de beelden van die Eurosport op X heeft gedeeld: