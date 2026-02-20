ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Euforische Erben sloopt bril van beteuterde Italiaan op tribune na race zoon Joep, zie beelden

Sport
door Désirée du Roy
vrijdag, 20 februari 2026 om 10:48
ANP-550594729
Voor sportjournalist en oud-wereldtopper Erben Wennemars (50) worden de emoties allemaal wat teveel. Na de steengoede rit van zijn zoon Joep weet hij niet meer waar hij het zoeken moet en omhelst hij een willekeurige toeschouwer. De man blijft verbouwereerd achter met een gesloopte bril.
Pure trots, pure emotie bij papa Wennemars, de vroegere sprintkoning. Hij liet zich volledig gaan na de olympische 1500 meter van zijn zoon Joep Wennemars (23). Erben stuitert de tribune over en vliegt een wildvreemde man om de hals om het moment te vieren. De ontlading was zó groot dat een nietsvermoedende toeschouwer op de tribune zijn bril in twee stukken terugvond.
Erben hoog in emotie
Op beelden die door Eurosport zijn gedeeld, is te zien hoe Erben een gat in de lucht springt wanneer de toptijd van Joep verschijnt. Zijn zoon rijdt een olympisch record op de 1500 meter, reden genoeg voor een explosie van vreugde. Erben heeft het direct door en biedt meerdere keren zijn excuses aan.
Net naast het podium
Hoe indrukwekkend de tijd van Joep ook was, een medaille leverde het niet op. Hij eindigde als vierde, net naast het podium. Zhongyan Ning pakte goud, Jordan Stolz veroverde zilver en Kjeld Nuis ging naar huis met brons.
Ook op de 1000 meter zat het Joep niet mee: hij werd gehinderd door zijn Chinese tegenstander en liep daarom een medaille mis. De Spelen eindigen zo zonder eremetaal voor hem. Hij zal er zo mogelijk nog extra op gebrand zijn om over vier jaar wél te slagen in zijn olympische missie.
Bekijk hieronder de beelden van die Eurosport op X heeft gedeeld:

Lees ook

Wennemars spreekt na vierde plaats op 1500 meter van 'klotefilm'Wennemars spreekt na vierde plaats op 1500 meter van 'klotefilm'
Wat had de Chinese schaatser moeten doen om Wennemars niet te hinderen?Wat had de Chinese schaatser moeten doen om Wennemars niet te hinderen?
Wennemars rijdt na hinderen door Chinees Ziwen Lian 1000 m overWennemars rijdt na hinderen door Chinees Ziwen Lian 1000 m over
loading

POPULAIR NIEUWS

103457411 m normal none

Hoe ongezond is drop? En hoeveel kan je per dag veilig eten?

ANP-319777996

Stier doorboort hart van Spanjaard (71) op Valentijnsdag

149578434_m

5 tekenen dat je emotioneel beschadigd bent

generated-image

19 snacks die je bloeddruk op natuurlijke wijze kunnen helpen verlagen

39eae713be3a730bfab319ce5c115c40,fed4b38d

Hoe ALS Eric Dane sloopte

150961381_m

Dokters dachten dat ze last had van de overgang. Het was kanker

Loading