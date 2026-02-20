ECONOMIE
Vertrekkend premier Schoof krijgt pijnlijk rapportcijfer van 1Vandaag-panelleden

Politiek
door Peter Janssen
vrijdag, 20 februari 2026 om 10:30
ANP-550473743
Het eindcijfer dat Schoof van EenVandaag-panelleden krijgt is een 5,2. Net geen voldoende. Hij wordt gewaardeerd als integere, rustige bestuurder, maar mist voor veel kiezers het politieke instinct van een daadkrachtig leider. Dat meldt EenVandaag na onderzoek onder ruim 20.000 leden van het Opiniepanel.
Bijna 2 jaar lang was Dick Schoof premier. Van een kabinet (PVV, VVD, NSC, BBB) dat eindigde met alleen VVD en BBB. De meningen over zijn premierschap zijn verdeeld. Waar ongeveer de helft (48 procent) vindt dat hij het goed heeft gedaan, vindt de andere helft (47 procent) dat niet.
Waar veel deelnemers het over eens zijn, is dat Schoof begon aan een onmogelijke opdracht. Zonder eigen partij in de Kamer moest hij schipperen tussen botsende belangen en een kabinet dat al vroeg onder spanning stond.
"Iemand die op een zinkend schip stapte, maar het zinken niet kon tegenhouden", is de beschrijving van een VVD-kiezer. Een PVV'er zegt: "Een topper die zich leent voor een functie, terwijl de rest van het zooitje alleen maar dwarslag."
Bron: EenVandaag

