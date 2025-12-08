Handbalsters verslaan titelverdediger Frankrijk op hoofdronde WK

ROTTERDAM (ANP) - De Nederlandse handbalsters hebben op het WK in eigen land hun zesde overwinning geboekt en de hoofdronde als groepswinnaar afgesloten. De ploeg van bondscoach Henrik Signell won in de handbalarena in Ahoy Rotterdam het laatste duel in de hoofdronde knap van titelverdediger Frankrijk (26-23). Oranje was net als Frankrijk al zeker van een plek in de kwartfinale. De Franse ploeg kwam geen moment op voorsprong.

Nederland begon scherp aan het duel met de regerend wereldkampioen. Na vier minuten spelen stond Oranje op een 4-1- voorsprong toen Frankrijk de eerste time-out aanvroeg. Dankzij knappe reddingen van Oranje-keepster Yara ten Holte, die werd uitgeroepen tot speelster van de wedstrijd, kwam Frankrijk in de openingsfase nog niet veel tot scoren. Frankrijk, dat dit toernooi nog geen wedstrijd verloor, naderde Oranje halverwege tot op een doelpunt: 14-13.

Na rust kwam Frankrijk snel op gelijke hoogte. Nederland, dat op het WK voor het eerst echt werd getest, liet de wereldkampioen niet op voorsprong komen. Dione Housheer zorgde mede dankzij een benutte strafworp dat Nederland weer op voorsprong kwam. In de slotfase gaf Oranje de voorsprong niet meer uit handen. Bo van Wetering en Romée Maarschalkerweerd scoorden beiden vijf keer.

Oranje won de eerste vijf wedstrijden op het WK met ruime cijfers van Argentinië, Egypte, Oostenrijk, Tunesië en Polen. In de kwartfinale wacht woensdag een duel met Hongarije. Nederland ontloopt daarmee topland Denemarken, dat op het EK van 2024 en op de Olympische Spelen in Parijs datzelfde jaar in de kwartfinale te sterk was voor Oranje.