Rinus Israël, oud-voetballer van onder meer DWS, Feyenoord en het Nederlands elftal, is op 83-jarige leeftijd overleden . Dat meldt de NOS.

'IJzeren Rinus' was de eerste Nederlandse voetballer die de Europa Cup I voor landskampioenen omhoog mocht houden, in 1970 na de zege van Feyenoord op Celtic in Milaan. Met Feyenoord werd Israël ook drie keer landskampioen en won hij de Wereldbeker en de UEFA Cup in 1974. Hij speelde 47 interlands voor het Nederlands elftal.