Woedende Roemeense premier eist 'ongekende schadevergoeding' voor kunstroof

De Roemeense regering eist een "ongekende schadevergoeding" voor de roof van de Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum in Assen, zegt minister-president Marcel Ciolacu. "Zoals alle Roemenen ben ik woedend dat objecten uit de Roemeense Schatten gestolen zijn uit een museum in Nederland waar geen bewakers waren", aldus de premier, verwijzend naar de kunstverzameling van de overheid. "Ik ben sterk van mening dat we dit niet kunnen aanvaarden."

Compensatie

Ciolacu zegt in een verklaring dat hij in contact staat met de Nederlandse autoriteiten over de roof. Het is volgens hem van het grootste belang dat de dieven gepakt worden en de schatten terugkeren naar Roemenië. "De Nederlandse staat draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie." Hoeveel geld hij als compensatie wil, zei hij niet.

In zijn verklaring uit de minister-president ook kritiek op het feit dat de objecten, waaronder een beroemde gouden helm uit de vijfde eeuw voor Christus, het land überhaupt konden verlaten. Het nationale erfgoed moet beter beschermd worden, vindt de premier. "Zulke waardevolle objecten kunnen niet zomaar het land uit gehaald worden als een museum of minister dat wil." Hij eist tekst en uitleg van de minister van Cultuur.