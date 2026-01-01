Groenewoud prolongeert Nederlandse marathontitel kunstijs

HEERENVEEN (ANP) - Marijke Groenewoud heeft haar Nederlandse titel bij het marathonschaatsen op kunstijs geprolongeerd. De schaatsster van Team Albert Heijn Zaanlander was op het ijs van Thialf in Heerenveen na honderd ronden de sterkste in de massasprint. Ze bleef op de meet Kim Talsma (tweede) en Lianne van Loon (derde) voor.

Groenewoud kwam voor het eerst in actie na het olympische kwalificatietoernooi (OKT). Tijdens de marathon bracht de KNSB de definitieve selectie van de Winterspelen in Milaan en Cortina naar buiten en daaruit blijkt dat ze vier keer in actie kan komen: op de 1500 meter, 3000 meter, massastart en ploegachtervolging.

Groenewoud had op het NK marathon veel profijt van haar teamgenoten, die voortdurend alert waren en reageerden op ontsnappingen. Het peloton bleef daardoor in de slotfase compact. In de sprint was Groenewoud niet bij te houden. "We moesten flink aan de bak, maar ik heb een sterk team. In de laatste ronden was het een kwestie van goed ruimte kiezen voor mezelf, want dan kan ik mijn beste sprint rijden", zei de kampioen na afloop bij de NOS.