Nieuw coronavirus bij vleermuizen ontdekt in Brazilië

Een nieuw coronavirus dat in vleermuizen in Brazilië is gevonden, lijkt sterk op het dodelijke Mers-virus.

In samenwerking met collega's van Hong KongUniversity (HKU) hebben onderzoekers uit São Paulo en Ceará het nieuwe coronavirus ontdekt. Het lijkt op het Middle East respiratory syndrome virus (Mers-CoV)

Het Mers-virus werd in 2012 in Saudi-Arabië ontdekt en heeft sindsdien meer dan 850 mensen gedood.

Het nieuwe coronavirus in Brazilië heeft een genetische volgorde die ongeveer 72 procent overeenkomt met die van Mers-CoV, zeggen wetenschappers.

We zijn er niet zeker van of het mensen kan infecteren, maar we hebben delen van het spike-eiwit van het virus ontdekt dat zich bindt aan zoogdiercellen om een infectie te starten, wat wijst op een mogelijke interactie met de receptor die wordt gebruikt door Mers-CoV.

Wetenschappers hopen dit jaar in Hong Kong verdere experimenten uit te voeren in laboratoria met een hoge bioveiligheid om de risico's van het nieuwe virus voor mensen te bepalen.

Ricardo Durães-Carvalho, een andere auteur van het onderzoek, zei dat deze monitoring helpt om virussen te vinden en te voorkomen dat ze naar andere dieren en mensen gaan.

In de laatste studie, gepubliceerd in het Journal of Medical Virology (JMV), hebben wetenschappers 423 orale en rectale swabs van 16 verschillende vleermuissoorten onderzocht.

Wetenschappers zagen dat het virus zich vermenigvuldigt en verandert in een proces dat recombinatie wordt genoemd

Dr. Durães-Carvalho zei dat vleermuizen belangrijke virale reservoirs zijn en dat ze daarom voortdurend moeten worden geobserveerd.

De nieuwe studie legt de nadruk op de rol die vleermuizen spelen als reservoirs voor nieuwe virussen en benadrukt de noodzaak van voortdurende surveillance om de risico's voor de volksgezondheid in verband met coronavirussen te bewaken.