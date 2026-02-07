Griekspoor treft Mpetshi Perricard op tennistoernooi Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor speelt in de eerste ronde van het ABN AMRO Open in Rotterdam tegen Giovanni Mpetshi Perricard uit Frankrijk. Dat is de uitkomst van de loting. Het hoofdtoernooi begint maandag.

Griekspoor is de nummer 29 van de wereld, Mpetshi Perricard is de nummer 57. De Nederlander won vorig jaar in Indian Wells de enige eerdere ontmoeting tussen de twee spelers. Griekspoor won deze week in Montpellier zijn eerste partij van het jaar, maar verloor daarna in de kwartfinale van het ATP-toernooi.

De nummer 1 van Nederland ontbreekt dit weekend bij de Davis Cup-wedstrijd in India, net als Botic van de Zandschulp. Griekspoor stelde zich niet beschikbaar, omdat hij onder meer kritiek heeft op de tennisbond.

Van de Zandschulp treft in Ahoy een qualifier. Jesper de Jong speelt tegen de Rus Karen Chatsjanov en Guy den Ouden staat tegenover Marton Fucsovics uit Hongarije. De Jong en Den Ouden zijn wel actief namens Oranje in India. Carlos Alcaraz en Alexander Zverev hebben zich in Rotterdam afgemeld.