Schaatsster Kerkhoff op Spelen naar finale op massastart

MILAAN (ANP) - Bente Kerkhoff heeft bij haar debuut op de Olympische Spelen de finale van de massastart bereikt. De 24-jarige schaatsster eindigde als achtste in haar halve finale, waar een plek bij de beste acht nodig was om de eindstrijd te bereiken. De halve finale werd gewonnen door Ayano Sato uit Japan.

Marijke Groenewoud, de regerend wereldkampioene op dit onderdeel, start in de tweede halve finale.

De finale van de massastart bij de vrouwen in het Milano Speed Skating Stadium is zaterdag om 17.15 uur.