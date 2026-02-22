ECONOMIE
Groot deel Nederlandse sportploeg naar sluitingsceremonie Verona

Sport
door anp
zondag, 22 februari 2026 om 13:37
anp220226088 1
MILAAN (ANP) - Een groot deel van de Nederlandse sporters die heeft meegedaan aan de Olympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo gaat naar de sluitingsceremonie. Sportkoepel NOC*NSF laat weten dat 26 van de 38 atleten naar de historische Arena di Verona gaan, een Romeins amfitheater dat plaats biedt aan 20.000 toeschouwers. De openingsceremonie werd ook bezocht door 26 atleten van TeamNL.
De Nederlandse afvaardiging bestaat uit Kimberley Bos, Melissa Peperkamp, Romy van Vreden, Michel Tsiba, Daria Danilova, Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma, Zoë Deltrap, Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Teun Boer, Friso Emons, Itzhak de Laat, Tijmen Snel, Joy Beune, Stijn de Bunt, Sebas Diniz, Jenning de Boo, Kjeld Nuis, Femke Kok, Antoinette Rijpma-de Jong, Jorrit Bergsma, Marijke Groenewoud, Merel Conijn en Bente Kerkhoff.
Chef de mission en enkele stafleden van TeamNL gaan ook naar de sluitingsceremonie.
