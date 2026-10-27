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Handballer Smits mist door rugblessure duels in EK-kwalificatie

Sport
door anp
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ARNHEM (ANP) - Handbalinternational Kay Smits mist de komende twee EK-kwalificatiewedstrijden van het Nederlands team. De rechteropbouwer heeft rugklachten, onlangs opgelopen tijdens een wedstrijd met zijn Duitse club VfL Gummersbach.
Het handbalverbond NHV meldt dat de blessure niet ernstig is, maar dat Smits uit voorzorg rust neemt om te herstellen.
Bondscoach Mark Bult heeft Marek Skwarczynski opgeroepen als vervanger. De handballers spelen op donderdag 5 november in de Maaspoort in Den Bosch tegen Finland, gevolgd door de uitwedstrijd tegen Litouwen op zondag 8 november.
Kroatië is de derde tegenstander in de groep. Het EK is in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland.
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